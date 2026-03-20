ATTT prohíbe aumento del pasaje y advierte sanciones en Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que no permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje que afecte la economía de los usuarios, en medio del alza en los precios del combustible.

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En un comunicado oficial, la entidad enfatizó que cualquier modificación en las tarifas debe cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos en la ley. “Cualquier ajuste unilateral carece de validez legal”, advirtió la ATTT.

Esto significa que los transportistas no pueden aumentar el costo del pasaje sin la debida aprobación de las autoridades competentes.

ATTT evalúan medidas ante alza del combustible

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035090476886528080?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (@ATTTPanama) anunció que "no se permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje que afecte la economía de los usuarios".



Señaló en un comunicado que en este momento se encuentran evaluando diversos mecanismos para… pic.twitter.com/p5Dz0jEaaT — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

La ATTT indicó que actualmente se encuentra evaluando distintos mecanismos para mitigar el impacto del incremento en los precios del combustible, sin trasladar el costo directamente a los usuarios.

Multas y sanciones por incumplimiento

La entidad advirtió que los operadores que incumplan la normativa o apliquen aumentos arbitrarios enfrentarán sanciones administrativas y acciones legales, conforme a lo establecido en la Ley 14 del 26 de mayo de 1993.

La medida aplica tanto para el transporte público colectivo como para el transporte selectivo en todo el país.

Llamado a denunciar cobros indebidos

Finalmente, la ATTT exhortó a los usuarios a mantenerse vigilantes y reportar cualquier irregularidad o cobro no autorizado.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 311 o mediante WhatsApp al número 6980-3137.