Avanza a tercer debate proyecto de ley que permitiría reelección de rectora de Unachi

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segundo debate el proyecto de Ley N°756 que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí ( Unachi ).

El proyecto permitiría la reelección de rector. De acuerdo con documento, el rector de la Unachi será elegido por un periodo de cinco años, pudiendo optar por la reelección.

Esta modificación en específico ha generado rechazo; hay quienes argumentan que la actual rectora Etelvina de Bonagas, quien devenga un salario de B/.13,891.80. mensuales, busca otro periodo.

El Pleno se declaró en sesión permanente y durante la discusión del proyecto se decretaron varios recesos. Antes de votación no había quórum y se decretó otro extenso receso.

La sesión se retomó a eso de las 8:00 p.m., y se observaron en el Pleno diputados que no se encontraban durante el debate.

El secretario de la Asamblea Nacional, Quibian Panay no mencionó el resultado de la votación, y solo dijo que se habían aprobado 7 artículos.

Durante el segundo debate del proyecto el diputado independiente, Juan Diego Vásquez cuestionó que la rectora de la Unachi no haya acudido al Pleno.

“Cómo aprobamos un proyecto del futuro de la Unachi sin la rectora de la Unachi o alguien que hable por eso que está pasando...lo que el país no sabe que yo sé, hoy voy a decir, es que la rectora no ha tenido la valentía de venir a esta Asamblea publicamente, porque en ese salón que muchos no saben que existe, el salón Chanchoré a una esquina del Pleno, la vi hablando con al menos una decena de diputados”, expresó el diputado Vásquez.

Según el diputado Raúl Pineda, proponente del proyecto, se busca dar estabilidad a aquellos funcionarios que cuentan con más de 8 años de laborar en esa casa de estudios superiores y no son sujeto de crédito.