BCBRP y Naturgy unen esfuerzos para fortalecer la capacitación bomberil

Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025

BCBRP y Naturgy firman convenio de cooperación para mejorar la formación y atención de emergencias, promoviendo liderazgo e inclusión.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y Naturgy firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer la capacitación de bomberos y mejorar la atención de emergencias relacionadas con energía.

Esta alianza estratégica, desarrollada en conjunto con el Congreso de Mujeres Bomberos, busca impulsar el liderazgo, la inclusión y la preparación del personal bomberil, asegurando que puedan responder con eficiencia ante situaciones de riesgo.

El convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la seguridad ciudadana, la formación continua y la promoción de la participación femenina en el cuerpo de bomberos, fortaleciendo así la profesionalización y el desarrollo integral de sus miembros.

