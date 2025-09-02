BCBRP y Naturgy unen esfuerzos para fortalecer la capacitación bomberil

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ( BCBRP ) y Naturgy firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer la capacitación de bomberos y mejorar la atención de emergencias relacionadas con energía.

BCBRP y Naturgy fortalecen capacitación bomberil

BCBRP y Naturgy firman convenio de cooperación para fortalecer la capacitación bomberil y la atención de emergencias relacionadas con energía. Esta alianza estratégica, junto al Congreso de Mujeres Bomberos, refuerza el liderazgo, la inclusión y la preparación de los Bomberos. pic.twitter.com/lk0TlxHZbh — Bomberos De Panamá (@BCBRP) September 2, 2025

Esta alianza estratégica, desarrollada en conjunto con el Congreso de Mujeres Bomberos, busca impulsar el liderazgo, la inclusión y la preparación del personal bomberil, asegurando que puedan responder con eficiencia ante situaciones de riesgo.

El convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la seguridad ciudadana, la formación continua y la promoción de la participación femenina en el cuerpo de bomberos, fortaleciendo así la profesionalización y el desarrollo integral de sus miembros.