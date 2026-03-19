Bebé de 9 meses es trasladada de urgencia a Panamá tras presunto abuso sexual en Veraguas

La bebé de 9 meses , presuntamente víctima de abuso sexual en la provincia de Veraguas, fue trasladada hacia el Hospital del Niño para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, la menor requiere la realización de estudios adicionales, así como un tratamiento de diálisis, motivo por el cual fue movilizada a la ciudad capital.

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“Ella está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios porque necesita un tratamiento de una diálisis. Ese caso lo estamos viendo de forma delicada, está estable por el momento”, indicó la funcionaria. “Ella está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios porque necesita un tratamiento de una diálisis. Ese caso lo estamos viendo de forma delicada, está estable por el momento”, indicó la funcionaria.

Bebé requiere diálisis y es llevada al Hospital del Niño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034669430433612190?s=20&partner=&hide_thread=false La bebé de nueve meses que presuntamente fue víctima de abuso sexual esta siendo trasladada desde la provincia de Veraguas hacia el Hospital del Niño, en la ciudad de Panamá, para realizarle estudios, debido a que requiere de un tratamiento de diálisis.



La directora general de… pic.twitter.com/oL7qqvZZI1 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Las autoridades informaron que, por el momento, la bebé se mantiene en condición estable, aunque su caso es atendido con prioridad debido a su complejidad. El caso es investigado por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del presunto abuso y dar con los responsables.