Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 12:03

Bebé de 9 meses es trasladada de urgencia a Panamá tras presunto abuso sexual en Veraguas

Una bebé de 9 meses, presunta víctima de abuso en Veraguas, fue trasladada al Hospital del Niño para estudios y diálisis.

Bebé de 9 meses es trasladada de urgencia a Panamá

Bebé de 9 meses es trasladada de urgencia a Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La bebé de 9 meses, presuntamente víctima de abuso sexual en la provincia de Veraguas, fue trasladada hacia el Hospital del Niño para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, la menor requiere la realización de estudios adicionales, así como un tratamiento de diálisis, motivo por el cual fue movilizada a la ciudad capital.

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“Ella está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios porque necesita un tratamiento de una diálisis. Ese caso lo estamos viendo de forma delicada, está estable por el momento”, indicó la funcionaria. “Ella está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios porque necesita un tratamiento de una diálisis. Ese caso lo estamos viendo de forma delicada, está estable por el momento”, indicó la funcionaria.

Bebé requiere diálisis y es llevada al Hospital del Niño

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Las autoridades informaron que, por el momento, la bebé se mantiene en condición estable, aunque su caso es atendido con prioridad debido a su complejidad. El caso es investigado por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del presunto abuso y dar con los responsables.

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