Veraguas Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 13:03

Caso de bebé en Veraguas: menor fue reanimada y permanece con soporte ventilatorio

Las autoridades investigan el presunto delito de abuso sexual contra una bebé de 9 meses en la comarca Ngäbe-Buglé.

Investigan el presunto delito de abuso sexual contra una bebé en Veraguas.

Investigan el presunto delito de abuso sexual contra una bebé en Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades médicas del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago de Veraguas, actualizaron este martes el estado de salud de la bebé de 9 meses, procedente de la comarca Ngäbe-Buglé (distrito de Müna), quien permanece internada tras ser presuntamente víctima de abuso sexual.

Jaime Izaga, subdirector médico del nosocomio, detalló que la menor ingresó el pasado viernes 13 de marzo con un cuadro de gastroenteritis severa. Tras la evaluación inicial, los pediatras determinaron que la paciente se encontraba en estado crítico, por lo que requirió maniobras de reanimación. Actualmente, la bebé se mantiene con soporte ventilatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La Fiscalía Regional de Veraguas mantiene una investigación abierta por este caso que ha consternado a la opinión pública. Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) confirmó la activación de los protocolos de protección integral para la menor y su entorno familiar.

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