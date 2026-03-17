Caso de bebé en Veraguas: menor fue reanimada y permanece con soporte ventilatorio

Investigan el presunto delito de abuso sexual contra una bebé en Veraguas.

Por Ana Canto Las autoridades médicas del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago de Veraguas, actualizaron este martes el estado de salud de la bebé de 9 meses, procedente de la comarca Ngäbe-Buglé (distrito de Müna), quien permanece internada tras ser presuntamente víctima de abuso sexual.

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Jaime Izaga, subdirector médico del nosocomio, detalló que la menor ingresó el pasado viernes 13 de marzo con un cuadro de gastroenteritis severa. Tras la evaluación inicial, los pediatras determinaron que la paciente se encontraba en estado crítico, por lo que requirió maniobras de reanimación. Actualmente, la bebé se mantiene con soporte ventilatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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