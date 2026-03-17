Caso de bebé en Veraguas: menor fue reanimada y permanece con soporte ventilatorio

Las autoridades médicas del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago de Veraguas, actualizaron este martes el estado de salud de la bebé de 9 meses, procedente de la comarca Ngäbe-Buglé (distrito de Müna), quien permanece internada tras ser presuntamente víctima de abuso sexual.
La Fiscalía Regional de Veraguas mantiene una investigación abierta por este caso que ha consternado a la opinión pública. Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) confirmó la activación de los protocolos de protección integral para la menor y su entorno familiar.