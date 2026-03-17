Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 12:21

Bebé de 9 meses en UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas: investigan el caso

La menor se encuentra en estado delicado en el hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas, mientras avanzan las investigaciones para dar con el responsable.

Bebé de 9 meses en UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas

Bebé de 9 meses en UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, iniciaron investigaciones por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una bebé de 9 meses en la provincia de Veraguas. La menor permanece recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “ Chicho” Fábrega, donde recibe atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.

Investigan grave caso en Veraguas: bebé permanece en cuidados intensivos

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El Ministerio Público de Panamá adelanta las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con la persona responsable de este caso.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

SENNIAF expresa consternación

Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) manifestó, a través de un comunicado oficial, su consternación ante este presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.

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La entidad reiteró la importancia de garantizar la protección de los derechos de la niñez y pidió que el caso sea investigado con la debida diligencia.

Llamado a la protección de la niñez

Este hecho ha generado preocupación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección hacia menores en el país.

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