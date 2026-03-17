Bebé de 9 meses en UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas: investigan el caso

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, iniciaron investigaciones por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una bebé de 9 meses en la provincia de Veraguas . La menor permanece recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “ Chicho” Fábrega, donde recibe atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.

Contenido relacionado: Joven denuncia la muerte de sus perros tras dejarlos 6 horas en su auto mientras era retenido por la Policía

Investigan grave caso en Veraguas: bebé permanece en cuidados intensivos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033863655125627346?s=20&partner=&hide_thread=false La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expresó en un comunicado su consternación por un presunto caso de abuso sexual contra una bebé de 9 meses de edad en la provincia de Veraguas. pic.twitter.com/QFH8BM3vTv — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

El Ministerio Público de Panamá adelanta las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con la persona responsable de este caso.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

SENNIAF expresa consternación

Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) manifestó, a través de un comunicado oficial, su consternación ante este presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033868147766251616?s=20&partner=&hide_thread=false Una bebé de 9 meses fue víctima de presunto abuso sexual y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas.



El Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de este… pic.twitter.com/5ssHmdopKA — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

La entidad reiteró la importancia de garantizar la protección de los derechos de la niñez y pidió que el caso sea investigado con la debida diligencia.

Llamado a la protección de la niñez

Este hecho ha generado preocupación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección hacia menores en el país.