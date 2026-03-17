Bebé de 9 meses en UCI tras presunto abuso sexual en Veraguas: investigan el caso

El Ministerio Público junto a la Policía Nacional, iniciaron investigaciones por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una bebé de 9 meses en la provincia de Veraguas. La menor permanece recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “ Chicho” Fábrega, donde recibe atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.
Investigan grave caso en Veraguas: bebé permanece en cuidados intensivos
El Ministerio Público de Panamá adelanta las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con la persona responsable de este caso.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.
SENNIAF expresa consternación
Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) manifestó, a través de un comunicado oficial, su consternación ante este presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.
La entidad reiteró la importancia de garantizar la protección de los derechos de la niñez y pidió que el caso sea investigado con la debida diligencia.
Llamado a la protección de la niñez
Este hecho ha generado preocupación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección hacia menores en el país.