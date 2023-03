Billeteros marcharán hacia la Asamblea Nacional

“El jueves tenemos una marcha hacia la Asamblea Nacional porque varios diputados se a comprometieron que no van a permitir que una modernización de la Lotería vaya en detrimento de la población y los billeteros”, Fernando González, dirigente de los billeteros.

https://twitter.com/TReporta/status/1631259846375796737 “Desde hace alrededor de 10 años la Lotería tiene un contrato con una empresa llamada Scientific Games que entró con el propósito de hacer juegos instantáneos, hacer esta lotería que se raspaba, conocida como raspadito”, Fernando González, dirigente de los billeteros.#TReporta pic.twitter.com/GdRAxQgbkQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 2, 2023

Fernando González explica que con la lotería electrónica no tendría ganadores pues explica que no existe una información especifica el cual revela claramente en que consisten los juegos, indicando que no hay un estudio de por medio que muestre la ganancia tanto para el jugador como el gobierno si no la empresa.

¿Cuál es la empresa encargada de la lotería digital?

Fernando González, dirigente de los billeteros, explica que “Desde hace alrededor de 10 años la Lotería tiene un contrato con una empresa llamada Scientific Games que entró con el propósito de hacer juegos instantáneos, hacer esta lotería que se raspaba, conocida como raspadito”.

"Ahora se le quiere hacer un contrato nuevo a 10 años, nos preocupa porque si esto pasa a manos privadas, porque lo vemos como privatización disfrazada porque a esta empresa se le pagaría un 16.05%" informa el dirigente de los billeteros.

El dirigente también menciona que “esta empresa sigilosamente vino desde hace 10 años adaptando adendas que modificaron el porcentaje de ganancia, que se le pagara publicidad, que el producto ya no lo vendieran los billeteros, sino también en comercios”.

Por otro lado, Fernando González, dirigente de los billeteros subraya que “durante 10 años esta empresa ha sido una carga para la institución, ahora nos sorprende que a casi menos de 3 meses de rescindir el contrato que tenían a 10 años, se les quiere extender por 10 años más”.

La lotería en Panamá necesita más publicidad y una nueva reorganización pues la lotería clandestina esta tomando fuerza sin que el Estado no hace nada, siendo una competencia desleal y no existe una ley que regule esta mala practica, destaca el dirigente de los billeteros.