Bocas del Toro Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 11:14

Bocas del Toro: autoridades desmantelan red de explotación infantil

Un operativo en Bocas del Toro terminó con cinco personas aprehendidas por la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Autoridades desmantelan red de explotación infantil en Bocas del Toro.

Autoridades desmantelan red de explotación infantil en Bocas del Toro.

Policía Nacional
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Cinco personas fueron capturadas en Bocas del Toro durante el operativo "Escudo de la Infancia" contra la explotación sexual infantil, donde se incautó abundante material tecnológico de abuso.

Cooperación internacional en Bocas del Toro

En el operativo realizado en la provincia de Bocas del Toro, participaron unidades de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

La acción contó con el apoyo estratégico del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la organización OUR Rescue, logrando desarticular una red dedicada a la distribución de contenido ilícito que afectaba la integridad de menores de edad.

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Evidencias incautadas en Bocas del Toro

Durante las diligencias de allanamiento en distintos puntos de Bocas del Toro, las autoridades lograron el decomiso de dispositivos clave para la investigación.

Entre lo incautado se encuentran teléfonos celulares, computadoras, tabletas, memorias USB y discos compactos, elementos que serán procesados para determinar el alcance de la red criminal y la responsabilidad de los cinco sujetos aprehendidos en la zona atlántica.

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