Bomberos del Canal celebran 100 años de prevención de incendios

Los Bomberos del Canal de Panamá celebraron este martes los 100 años de la Semana de Prevención de Incendios, una conmemoración que busca reforzar la cultura de seguridad y prevención entre trabajadores, comunidades y estudiantes.

Esta fecha, que se celebra durante la segunda semana de octubre, recuerda el Gran Incendio de Chicago de 1871, una tragedia que causó más de 300 muertes y dejó a más de 100,000 personas sin hogar, marcando el inicio de los programas de prevención de incendios a nivel mundial.

El acto cívico se llevó a cabo en el edificio de la Administración del Canal de Panamá, con la izada del Pabellón Nacional, seguido de una serie de actividades educativas y de concienciación, entre ellas:

Simulacros en áreas operativas con personal técnico y administrativo.

Visitas guiadas de escuelas de la cuenca hidrográfica para conocer el trabajo bomberil.

Exposiciones interactivas sobre historia, equipos y técnicas de prevención.

Competencias bomberiles, para evaluar la respuesta ante emergencias simuladas.

En el marco de esta celebración, los Bomberos del Canal se unieron al llamado internacional de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) bajo el lema “Conéctate a la seguridad contra incendios”, enfocado este año en el uso seguro de baterías de ion de litio en hogares y espacios laborales.

"Los Bomberos del Canal de Panamá, quienes adoptaron esta conmemoración desde los tiempos en que el Canal era administrado por Estados Unidos, han mantenido desde entonces una activa campaña de prevención en comunidades vecinas y áreas operativas", destacó la institución.

Con este centenario, el Canal de Panamá reafirma su compromiso con la seguridad operativa, la educación preventiva y la reducción de riesgos en beneficio de sus colaboradores y del país.