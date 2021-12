Bomberos instan a padres de familia a evitar que los niños usen pirotecnia

Añadió que las personas adultas que vayan a comprar productos pirotécnicos se aseguren de adquirirlos en locales autorizados.

Por otro lado, señaló que para está época de fin de año también se debe tomar en cuenta el tema del cableado eléctrico para la colocación de luces navideñas.

“Si usted va a alumbrar su casa como acostumbramos todos los panameños, revisemos las conexiones eléctrica, aunque sean nuevas, pidamos al distribuidor que las revise, que no tengan ningún deterioro, que el cable no esté pelado, etcétera, porque esto pudiera en un momento dado generar situaciones de riesgo… mantenga las áreas ventiladas, no más de dos o tres conexiones y es importante que estas conexiones de foquitos estén conectadas a un tomacorriente y que no se coloque ningún otro equipo en ese tomacorriente para evitar la sobrecarga”, explicó.

Agregó que al momento de salir de casa se debe procurar asegurarse que desconectar los equipos no necesarios, las lucecitas y todo aquello que no se vaya a utilizar, verificar que la llave del gas esté cerrada.