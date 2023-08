¡Buena noticia! 'Alcaldía en tu Barrio' llega a Don Bosco

¡Don Bosco, no faltes! Te esperamos en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, listos para una increíble Feria Familiar. La #AlcaldíaEnTuBarrio en próximo sábado 16 de septiembre a partir de las 8:00 am.



No te quedes sin vivir esta emocionante celebración comunitaria. pic.twitter.com/VBqvtnDHK6