Buscan a adolescente de 17 años desaparecida en Río Hato

Una familia de Río Hato, en la provincia de Coclé vive días de angustia tras la desaparición de la adolescente Josiany Tais Castañeda Chung, de 17 años, de quien no se tiene rastro desde hace más de 20 días tras salir de su residencia en horas de la noche.

De acuerdo con las declaraciones de su madre, aunque las autoridades ya tienen conocimiento del caso, los avances en la investigación han sido limitados. La familia ha contado con el apoyo de parientes y amigos en las labores de búsqueda, pero la incertidumbre crece conforme pasa el tiempo.

Josiany fue vista por última vez el sábado 21 de febrero después de las 12:00 a.m. Vestía un abrigo con capucha color rojo y un pantalón de pijama.

Las autoridades y familiares solicitan a cualquier persona que tenga información relevante que ayude a dar con su paradero, comunicarse de inmediato a los números: 104 (Policía Nacional) o al celular 6344-2708.