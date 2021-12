Cacao panameño obtiene distinción de bronce en los Cocoa of Excellence Awards 2021

Tres muestras de cacao panameño, producidas en la provincia de Bocas del Toro, recibieron la distinción de bronce en los Cocoa of Excellence Awards 2021, dentro de la categoría de Centroamérica y el Caribe, tras quedar entre los 50 mejores cacaos del mundo en esta competencia.

"Esta es la primera vez que el país logra posicionarse en este importante certamen internacional", destacó Eric Dormoi, director Nacional de Promoción de las Exportaciones del MICI.

Dormoi recalcó, además que este premio refleja el gran trabajo realizado por los productores, entre ellos Meivis Ortiz, participante del programa Mujer Emprendexport; y el esfuerzo interinstitucional del MICI y la Autoridad ProPanamá, los cuales contribuyeron a esta participación.

El MICI informó que los resultados se dieron a conocer este jueves 16 de diciembre, durante una ceremonia virtual transmitida a más de 70 países desde Roma, Italia, donde se informaron los ganadores de los premios Cocoa of Excellence Oro, Plata y Bronce 2021, destacando así a los productores de cacao y la diversidad del cacao en todo el mundo.

“Una de las cosas más importantes y que más me gustan es descubrir tanta diversidad de sabores en cada muestra de cacao. No hay uno que sea igual a otro. Y se necesita entrenamiento para poder reconocer ese todo. Pero al final tienes la impresión de viajar por el mundo”, dijo Julien Simonis, miembro del Comité Técnico de Cocoa of Excellence, en un comunicado emitido posteriormente por los organizadores.