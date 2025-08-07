Café panameño rompe récord mundial: geisha de Boquete se subasta por $30,204 el kilo

Panamá sigue conquistando el paladar y la admiración del mundo con su café de especialidad. En la más reciente edición de la Best of Panama Private Collection Auction, un lote de café geisha de Hacienda La Esmeralda, ubicada en Boquete, fue vendido por la asombrosa cifra de $30,204 por kilogramo, marcando un nuevo récord mundial en subasta para este tipo de grano.

El presidente felicita el logro del café Geisha en el mundo

El anuncio fue celebrado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien expresó su orgullo por el logro de los productores nacionales y compartió un mensaje emotivo:

“Yo estudié con muchos muchachos que sus hijos eran cafeteros, cuyos padres se sudaban para educar a sus hijos, y hoy son exitosos productores y miembros de la comunidad cafetera del mundo", señalo el presidente.

La Hacienda La Esmeralda es reconocida internacionalmente como pionera en la producción de café geisha de alta calidad.

"El café panameño vuelve a romper récord, esta vez un café geisha de hacienda La Esmeralda en Boquete, que se subastó por $30,204 por kilogramo de café", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/KiwmErAts6 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2025