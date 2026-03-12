Calendario escolar 2026: estas son las semanas del año académico

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el calendario escolar 2026 tendrá una duración de 42 semanas, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025 . De acuerdo con el Gobierno, el sistema educativo del país mantendrá la estructura trimestral, aplicada en los centros educativos oficiales y particulares.

Días libres y recesos escolares en 2026

Entre las fechas destacadas del calendario escolar se encuentran varios días libres y periodos de receso académico durante el año lectivo:

Semana Santa: 2 y 3 de abril

Día del Trabajador: 1 de mayo

Vacaciones del primer trimestre: del 1 al 5 de junio

Estos periodos forman parte de la planificación oficial que busca garantizar el desarrollo del proceso educativo y los descansos académicos programados.

Calendario aplica para escuelas públicas y privadas

El calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación de Panamá rige para todos los centros educativos oficiales y particulares del país, los cuales deberán cumplir con la planificación académica definida para el año lectivo 2026.