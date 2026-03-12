Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 08:27

Calendario escolar 2026: estas son las semanas del año académico

El MEDUCA confirmó que el calendario escolar 2026 tendrá 42 semanas de clases. Conoce los días libres, recesos y cambios en el sistema educativo.

De acuerdo con la entidad, el sistema educativo del país mantendrá la estructura trimestral, aplicada tanto en centros educativos oficiales como particulares.

Días libres y recesos escolares en 2026

Entre las fechas destacadas del calendario escolar se encuentran varios días libres y periodos de receso académico durante el año lectivo:

  • Semana Santa: 2 y 3 de abril
  • Día del Trabajador: 1 de mayo
  • Vacaciones del primer trimestre: del 1 al 5 de junio

Estos periodos forman parte de la planificación oficial que busca garantizar el desarrollo del proceso educativo y los descansos académicos programados.

Calendario aplica para escuelas públicas y privadas

El calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación de Panamá rige para todos los centros educativos oficiales y particulares del país, los cuales deberán cumplir con la planificación académica definida para el año lectivo 2026.

