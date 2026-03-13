Cuatro plantas potabilizadoras serán rehabilitadas en Coclé y Panamá Oeste

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este viernes que ya están listas las órdenes de proceder para la rehabilitación de cuatro plantas potabilizadoras ubicadas en Penonomé, Natá, Capellanía y San Carlos.

El anuncio se realizó durante un acto en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, luego de la entrega de órdenes de proceder para proyectos viales en Coclé y Panamá Oeste.

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Plan para mejorar el sistema de agua potable

Las obras forman parte del plan de acción del Gobierno Nacional para optimizar la red de agua potable en el país, luego de años en los que estos proyectos no se concretaron.

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El mandatario explicó que la rehabilitación de estas plantas busca mejorar el suministro de agua para miles de panameños y atender una demanda histórica de las comunidades. “Durante años estas obras necesarias se quedaron en el papel. De ahí se explica gran parte de la falta de agua en el país”, expresó José Raúl Mulino.

Trabajos también en la red de agua potable

El presidente también anunció el inicio de trabajos en la red de agua potable en distintas regiones del país, comenzando en las provincias de Herrera y Los Santos. Según el Gobierno, estas iniciativas forman parte de un plan para fortalecer la infraestructura hídrica nacional y mejorar el acceso al agua potable.

Autoridades presentes

Durante el acto estuvieron presentes la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, además de otras autoridades gubernamentales.

El mandatario reiteró que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura destinados a mejorar la calidad de vida de la población.