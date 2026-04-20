Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 15:18

Cronograma del IDAAN para mantenimiento en potabilizadoras del 20 al 26 de abril

El IDAAN anuncia una serie de trabajos de mantenimiento en diversas plantas potabilizadoras del 20 al 26 de abril.

Mantenimiento del IDAAN.

Por María Hernández

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció una serie de trabajos de mantenimiento programados en diversas plantas potabilizadoras del país. Del 20 al 26 de abril, sectores de Chiriquí, Darién, Coclé y Veraguas experimentarán interrupciones en el suministro.

Conozca el cronograma detallado para tomar las previsiones necesarias y evitar inconvenientes.

Calendario de los sectores donde IDAAN hará mantenimiento

Chiriquí tendrá la mayor cantidad de intervenciones, concentradas principalmente el miércoles 22 y viernes 24 de abril.

Martes 21 de abril

Coclé: Trabajos en Penonomé - 5:00 p.m. - 11:00 p.m.

  • Chigoré
  • El Carmen
  • Cristo Rey
  • Paseo del Río
  • Villas de Llano Marín
  • CRUC
  • Cerro Centenario
  • 8 de Diciembre
  • Miraflores
  • El Prado
  • Altos del Prado

Darién - 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

  • La Palma: Suspensión en todo el sector de La Palma.

Miércoles 22 de abril

Chiriquí - Planta Los Algarrobos 5:00 a.m. - 3:00 p.m.

  • parte alta de David
  • Las Lomas
  • David Cabecera
  • la línea de 18 pulgadas.

Planta Barú Paso Canoa

  • Suspensión en Paso Canoas arriba.

Planta Divalá

  • Divalá
  • Nuevo México
  • San Antonio
  • El Orégano
  • Vista Hermosa
  • El Matadero
  • Margarita
  • Santa Ana

Darién - planta de Yaviza

  • Yaviza
  • Carretera hasta la estación de bomberos

Veraguas - planta Soná 8:00 a.m. - 12:00 p.m.

  • San José
  • Altos de San Isidro
  • Paraíso
  • La Central
  • Puntos altos o distantes de la red de distribución

Viernes 24

Chiriquí - Planta Dolega 9:00 a.m. - 11:00 p.m.

  • Dolega Cabecera
  • parte alta y el área del cementerio.

Planta - Chiriquí

  • Chiriquí Cabecera
  • Las Lajitas
  • Bella Vista
  • La Funeraria
  • Betania
  • Alrededores del cementerio.

Sábado 25 de abril

Chiriquí - Planta Santa Marta 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

  • Santa Marta Norte
  • Santo Domingo
  • La Estrella, Siogul
  • Santa Marta Cabecera
