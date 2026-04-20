Cronograma del IDAAN para mantenimiento en potabilizadoras del 20 al 26 de abril

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció una serie de trabajos de mantenimiento programados en diversas plantas potabilizadoras del país. Del 20 al 26 de abril, sectores de Chiriquí, Darién, Coclé y Veraguas experimentarán interrupciones en el suministro.
Calendario de los sectores donde IDAAN hará mantenimiento
Chiriquí tendrá la mayor cantidad de intervenciones, concentradas principalmente el miércoles 22 y viernes 24 de abril. El instituto de acueducts y alcantarillads
Martes 21 de abril
Coclé: Trabajos en Penonomé - 5:00 p.m. - 11:00 p.m.
- Chigoré
- El Carmen
- Cristo Rey
- Paseo del Río
- Villas de Llano Marín
- CRUC
- Cerro Centenario
- 8 de Diciembre
- Miraflores
- El Prado
- Altos del Prado
Darién - 8:00 a.m. - 3:00 p.m.
- La Palma: Suspensión en todo el sector de La Palma.
Miércoles 22 de abril
Chiriquí - Planta Los Algarrobos 5:00 a.m. - 3:00 p.m.
- parte alta de David
- Las Lomas
- David Cabecera
- la línea de 18 pulgadas.
Planta Barú Paso Canoa
- Suspensión en Paso Canoas arriba.
Planta Divalá
- Divalá
- Nuevo México
- San Antonio
- El Orégano
- Vista Hermosa
- El Matadero
- Margarita
- Santa Ana
Darién - planta de Yaviza
- Yaviza
- Carretera hasta la estación de bomberos
Veraguas - planta Soná 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
- San José
- Altos de San Isidro
- Paraíso
- La Central
- Puntos altos o distantes de la red de distribución
Viernes 24
Chiriquí - Planta Dolega 9:00 a.m. - 11:00 p.m.
- Dolega Cabecera
- parte alta y el área del cementerio.
Planta - Chiriquí
- Chiriquí Cabecera
- Las Lajitas
- Bella Vista
- La Funeraria
- Betania
- Alrededores del cementerio.
Sábado 25 de abril
Chiriquí - Planta Santa Marta 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
- Santa Marta Norte
- Santo Domingo
- La Estrella, Siogul
- Santa Marta Cabecera