Califican millonario presupuesto de la Alcaldía de Panamá como "ilegal"

De acuerdo con Luis Pinedo, de la Red Ciudanana Urbana, la aprobación del presupuesto no contó con una verdadera participación ciudadana.

Denuncian que presupuesto de la Alcaldía de Panamá no contó con "verdadera" consulta

“Ese presupuesto no sirve, ese presupuesto no es legal, no se escuchó a la ciudadanía. Ciento cincuenta y ocho millones de dólares para obras en las comunidades de proyectos que salieron de una oficina con aire acondicionado, y no de la conversa real del derecho humano de la participación ciudadana”, dijo Pinedo.

El pasado 7 de diciembre el Consejo Municipal aprobó el presupuesto por B/.330 millones que solicitó el alcalde José Luis Fábrega. El informe de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto de rentas y gasto y el plñan de obras fue aprobado por 24 de los 26 representantes de corregimientos.

Pinedo explicó que la ley exige al alcalde de la Capital y a los 26 representantes de corregimientos a realizar previo al presupuesto las consultas ciudadanas, sin embargo, no se desarrolló de la forma adecuada.

“Habían corregimientos donde la invitación decía consulta ciudadana, la ley dice que no se puede votar en consulta ciudadana y se llegaba y te pedían votos”, denunció.

Adelantó que la Red Ciudadana realizará consultas y no descartan interponer recursos para frenar la ejecución de este presupuesto.