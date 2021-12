Cámara de Comercio no ve necesario el cierre de la actividad comercial

José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) señaló que la situación actual del COVID-19 en Panamá no justifica la interrupción de la actividad comercial porque a pesar de que la nueva variante ómicron puede ser más contagiosa, no se reporta como más letal.

"Nosotros como Cámara de Comercio no vemos la necesidad de ningún cierre...los indicadores de capacidad médico-hospitalaria sumado a la evidencia científica no justifica en este momento ningún cierre de ninguna actividad comercial...la actividad económica no aguanta un cierre más", señaló.