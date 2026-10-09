Cancillería de Panamá condena ataque contra buque de bandera panameña en el estrecho de Ormuz

La Cancillería de Panamá condenó el ataque con un proyectil de origen aún no determinado contra el buque One Peace, de bandera panameña, ocurrido el 5 de octubre de 2026 mientras navegaba por aguas internacionales en el estrecho de Ormuz. El incidente dejó 12 tripulantes lesionados, de los cuales 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada.

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¿Qué ocurrió con el buque One Peace en el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con la información divulgada, la embarcación se encontraba en tránsito desde Sitrah, Baréin, hacia Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, cuando fue alcanzada por un proyectil cuya procedencia todavía no ha sido establecida.

Las autoridades informaron que la totalidad de los integrantes de la tripulación fue localizada y contabilizada después del incidente.

¿Cuál es la situación del buque One Peace?

Tras el ataque, el buque recibió asistencia y comenzó a ser remolcado hacia el puerto de Shinas.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen del proyectil ni se han identificado responsables del incidente.

El Gobierno panameño expresó su condena por lo ocurrido contra la embarcación que navega bajo su bandera.