Carnavales 2026: horarios de inversión de carriles este viernes 13 de febrero hacia el interior

La Policía anunció los puntos donde se aplicará la inversión de carriles este viernes 13 de febrero por el éxodo hacia el interior durante los Carnavales 2026.

Horarios de inversión de carriles hacia el interior

La Policía Nacional de Panamá informó que, debido al desplazamiento masivo de viajeros hacia el interior del país por los Carnavales 2026, se implementará un operativo especial de inversión de carriles este viernes 13 de febrero.

La medida busca agilizar el tráfico vehicular y reducir los congestionamientos durante el inicio del éxodo carnavalesco.

Las autoridades detallaron que los cambios de vía se aplicarán en distintos puntos estratégicos:

Desde la Avenida de los Mártires

  • Inicio: 12:00 mediodía
  • Finaliza: 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard)

Desde Burunga, en el distrito de Arraiján

  • Inicio: 12:00 mediodía
  • Finaliza: 7:00 p.m. en Campana de Capira

Desde Sajalices

  • Inicio: 12:00 mediodía
  • Finaliza: 6:00 p.m. en Las Uvas

El operativo forma parte del plan de seguridad vial que se implementa cada año durante las festividades carnavalescas, uno de los periodos de mayor movilización vehicular en el país.

