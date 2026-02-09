Carnavales 2026: Policía alerta sobre sanciones por "parkings" clandestinos

La Policía Nacional advirtió que toda actividad organizada durante los Carnavales 2026 deberá contar con los permisos municipales correspondientes, además de la aprobación de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante las festividades.

Las autoridades señalaron que el cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para el desarrollo de cualquier celebración, ya sea pública o privada.

Supervisiones y operativos durante las festividades

La institución informó que se desplegarán operativos y supervisiones para verificar que cada evento cuente con las autorizaciones exigidas por las autoridades municipales y los organismos de seguridad.

La Policía Nacional advirtió que los llamados “parkines” clandestinos —fiestas o actividades organizadas sin permisos— podrían ser objeto de sanciones y suspensión inmediata.

Seguridad, prioridad durante el Carnaval

La entidad reiteró que su principal objetivo es garantizar que la población disfrute de las celebraciones en un ambiente seguro y ordenado.

Además, hizo un llamado a los organizadores de eventos y a la ciudadanía a cumplir con las normas establecidas para evitar incidentes o medidas administrativas durante el desarrollo de los Carnavales.

Las autoridades recordaron que la coordinación previa con los municipios y organismos de seguridad permite reducir riesgos y facilitar el control de aglomeraciones, consumo de alcohol y posibles alteraciones del orden público.