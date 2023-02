Carnavalitos: ¿Dónde habrá y que días?

El sábado 25: Habrán las presentaciones artísticas de Alejandro Torres y las Estrellas del Ritmo, Dj Oriel, Dj Elías y Dj Tyson con valor de entrada a $10.

El Domingo 26: Los artistas invitados son: El Tachi, Italiam Somali, Bugaman, Dj Hands, Dj Elías, Dj Oriel y Dj Tyson con entrada a $7.

Cabe resaltar que en la Chorrera este sábado 25, será el Desfile de Comparsas a partir de las 6:00 p.m. por la Avenida Las Américas, con participación de las Reinas del Carnaval de Capira; Panamá y La Chorrera y el Domingo 26, habrá culecos a partir de las 10:00 a.m.

Carnavalitos en La Pintada

El viernes 24: La Pintada realizará su izada de la bandera a las 8:00 p.m. con la coronación de las reinas y paseos de comparsas.

El sábado 25: Habrá culecos a partir de las 10:00 a.m. y desfile de comparsas junto a los artistas invitados: Anyuri y Aldo Ranks. En la Casa Comunal estará en tarima: Sammy y Sandra Sandoval, Raúl Aparicio, Benjamín Gonzáles y VJ Pipo Flash.

El domingo 26: Estarán las actividades de los culecos a las 10:00 a.m. y el tradicional desfile de comparsas. En tarima estarán: Sammy y Sandra Sandoval, y Rolo Comando. En el After culeco la presentación de Xplotchong by Hiperactivo.