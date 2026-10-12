Carretera hacia Búcaro, Los Santos, colapsa y pone en riesgo a conductores

Una carretera que conecta con la comunidad de Búcaro, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos , presenta graves afectaciones tras el hundimiento de parte de la vía en el sector de El Pital.

En el lugar se observa un socavón de aproximadamente 70 metros de longitud y cuatro metros de profundidad, que ha comprometido gran parte de uno de los paños, al punto de dificultar la visibilidad de la línea amarilla que divide la carretera.

El deslizamiento también arrastró parte de un potrero cercano y dejó una cerca en el suelo, evidenciando la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento del terreno.

Residentes advierten que el terreno sigue cediendo

Durante un recorrido, el equipo de Telemetro Reporta encontró esta afectación en la carretera hacia Búcaro, mientras se dirigía a otro punto donde también se había reportado un socavón.

Según los residentes, el terreno comenzó a ceder desde el viernes 9 de octubre, luego del sismo registrado en el país, y desde entonces la situación ha continuado generando preocupación entre las personas que utilizan esta vía.

Sismo en Panamá | Un tramo de la carretera que dirige hacia Búcaro, en el distrito de Tonosí, colapsó.



Ciudadanos colocaron señalizaciones improvisadas para alertar a los conductores. pic.twitter.com/bJCJwx6cjc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

Advierten falta de señalización en la carretera

Uno de los principales riesgos es la falta de señalización preventiva para alertar a los conductores sobre el peligro. En el sitio, lo único que se observó como advertencia fue un tanque y una rama.

La situación representa un riesgo para quienes transitan por el lugar, especialmente porque se trata de la única vía de acceso a esta comunidad, según indicaron los residentes.

Ante las condiciones de la carretera, los moradores esperan que las autoridades competentes evalúen los daños y adopten medidas urgentes para señalizar el área y evitar accidentes, mientras se determina cómo recuperar la vía.