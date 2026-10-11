Sismo en Panamá | Daños estructurales obligan a cerrar instalaciones de Bomberos en tres provincias

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que sus instalaciones ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos permanecerán cerradas durante 48 horas, debido a las afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá.
Contenido relacionado: MITRADEL cambia temporalmente la atención en tres provincias: estas son las nuevas sedes
¿En qué provincias permanecerán cerradas las instalaciones de Bomberos?
Según el comunicado institucional, el cierre temporal comprende instalaciones del Cuerpo de Bomberos en:
-
Coclé.
Herrera.
Los Santos.
La medida tendrá una duración anunciada de 48 horas, aunque la información proporcionada no precisa a partir de qué fecha y hora comienza a contabilizarse ese período.
Estación de Bomberos de Santiago continuará operativa
El BCBRP aclaró que la estación de Bomberos ubicada en Santiago, provincia de Veraguas, permanece operativa y continuará brindando sus servicios a la población.
La institución mantiene las evaluaciones de daños estructurales en sus instalaciones tras el terremoto.