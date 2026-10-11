Sismo en Panamá | Daños estructurales obligan a cerrar instalaciones de Bomberos en tres provincias

Sismo en Panamá | Daños estructurales obligan a cerrar instalaciones de Bomberos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que sus instalaciones ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos permanecerán cerradas durante 48 horas, debido a las afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá.

La institución indicó que mantiene las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones afectadas.

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¿En qué provincias permanecerán cerradas las instalaciones de Bomberos?

Según el comunicado institucional, el cierre temporal comprende instalaciones del Cuerpo de Bomberos en:

Coclé.

Herrera.

Los Santos.

El Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) comunican que debido a las afectaciones estructurales causadas por el sismo de magnitud 7.5, sus instalaciones ubicadas las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos permanecerán cerradas por 48 horas.



Agrega que mantiene las evaluaciones… pic.twitter.com/k15to9wrOc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

La medida tendrá una duración anunciada de 48 horas, aunque la información proporcionada no precisa a partir de qué fecha y hora comienza a contabilizarse ese período.

Estación de Bomberos de Santiago continuará operativa

El BCBRP aclaró que la estación de Bomberos ubicada en Santiago, provincia de Veraguas, permanece operativa y continuará brindando sus servicios a la población.

La institución mantiene las evaluaciones de daños estructurales en sus instalaciones tras el terremoto.