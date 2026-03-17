Caso CAI de Tocumen: Legalizan extracción de datos en investigación por presunto abuso en albergue

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, legalizó la incautación de datos en el marco de una investigación contra una exdirectora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por presuntos delitos contra el orden jurídico familiar y la libertad e integridad sexual.

La audiencia se desarrolló la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, donde se evaluaron tres solicitudes de control de legalidad presentadas por el Ministerio Público de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Lilibeth Cárdenas, nueva directora de SENNIAF, anuncia auditorías y censos en albergues

CAI de Tocumen: Juez avala incautación de datos en caso de albergue del Senniaf

Durante la diligencia, el juez determinó que se cumplían los requisitos establecidos en los artículos 314 y 317 del Código Procesal Penal, por lo que autorizó la extracción de imágenes, audios, videos y correos electrónicos como parte de la investigación.

Estas evidencias están relacionadas con los hechos denunciados en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI), donde se indagan presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes.

Ministerio Público- Investigación.jpg PGN

Participantes en la audiencia

En el acto judicial, la fiscal Elisa Arosemena representó al Ministerio Público.

Por su parte, la defensa técnica particular de la indiciada estuvo a cargo de la abogada Tania Castillo, mientras que la defensora pública Shantal Acevedo actuó en representación de las víctimas.

Investigación inició en febrero

El proceso investigativo inició en febrero de 2026, tras denuncias sobre irregularidades en albergues bajo tutela estatal, específicamente en el CAI de Tocumen.

Estas denuncias revelaron condiciones de abandono e incumplimiento de protocolos internacionales de protección a la infancia, lo que motivó la apertura de las investigaciones por parte de las autoridades.