Caso SUNTRACS: Legalizan aprehensión de cuatro personas por presunto blanqueo de capitales

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora legalizó la aprehensión de cuatro personas imputadas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, dentro de la investigación por la supuesta mala utilización de recursos económicos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares ( Suntracs ) .

Legalizan aprehensión de cuatro imputados en caso Suntracs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983349077770220029&partner=&hide_thread=false Legalizan la aprehensión de cuatro personas imputadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, en la investigación por la supuesta mala utilización de recursos económicos del Suntracs .



Continúa la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio en Plaza… pic.twitter.com/GY97WvqyJe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2025

Entre los imputados se encuentran dos directivos del sindicato y dos familiares del dirigente Jaime Caballero. A María Isabel Cordero y Katia Caballero, esposa e hija de Caballero, respectivamente, se les imputaron cargos.

Asimismo, Abiel Betancourt, secretario de Finanzas, y José Palacio, secretario de Fiscalización del Suntracs, también fueron imputados por su presunta vinculación en el manejo irregular de fondos de la organización sindical. La audiencia continúa este martes en el SPA de Plaza Ágora, donde el Ministerio Público sustenta las evidencias dentro de la investigación.