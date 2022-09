CCIAP advierte que la CSS está agonizando y urge al Gobierno actuar

"En su momento, consideramos beneficioso la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución que cuenta con el aval de ambas partes. Sin embargo, se dijo que este organismo entregaría un informe entre julio y agosto de este año, pero este no llega; mientras tanto, la CSS agoniza, y realmente no aguanta ni un segundo más", advirtió la CCIAP en su comunicado dominical La Cámara Opina.

El gremio recordó que la Junta Técnica Actuarial determinó que las reservas alcanzan hasta el último trimestre del año 2023. Indicó que la pandemia del Covid-19 y el aumento del desempleo agravaron exponencialmente las circunstancias de la CSS.

"Lo cierto es, que ya desde el último parche al sistema que se introdujo hace 15 años, se sabía que solo se estaba comprando tiempo. La necesidad de una reforma estructural, la cual resultaría dolorosa para todos, era inminente. Sin embargo, ninguna de las administraciones gubernamentales quiso asumir el reto, sin mayor justificación que evitar el tener que atender un problema de esa envergadura y su consecuente costo político. ¿Y es que acaso el rol principal del Gobierno no es implementar las medidas que generen el mayor beneficio para nuestra población por encima de las consideraciones políticas?", sostuvo la CCIAP.

De acuerdo con el gremio, más del 80% de la población cotiza con la CSS con la expectativa de recibir una pensión cuando ya no puedan ser parte de la población laboralmente activa, sin embargo, "en la década de 1940, cuando se creó la institución, las personas vivían un promedio de 10 años más después de la edad de jubilación; hoy la expectativa de vida se ha extendido a más de 25 años y continúa extendiéndose. La matemática simplemente no da, los aportes y sus rendimientos no alcanzan, y por razón de ello se han drenado las reservas al punto en que están por desaparecer".

La CCIAP agregó que plantear propuestas cortoplacistas que obvien la realidad demográfica y económica del país sería engañar a la ciudadanía y condenar al país al fracaso, y por lo que instó a afrontar la situación de forma responsable.