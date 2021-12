CCIAP insta a actuar con urgencia para propiciar un sistema educativo productivo, continuo y de calidad

Esto tras los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) del año 2019; así como los de las pruebas PISA en 2018 que reflejan la precaria situación de los alumnos en materias tan importantes como Español – lectura, Matemáticas y Ciencias Naturales, donde los alumnos panameños quedaron por debajo de la media regional y entre las últimas posiciones; además de que el recién presentado informe Panamá, ¡cuéntame!, observatorio que da seguimiento a la calidad de vida del panameño, reflejó que 34% de los estudiantes de 4 a 5 años no recibe educación preescolar, a lo que se suma el hecho de que, en Panamá la educación media no es obligatoria en toda la extensión del nivel, por lo que aún no se alcanzan niveles de cobertura adecuados.