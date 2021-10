CCIAP presentará demanda de inconstitucionalidad contra las reformas electorales

El gremio consideró que los actores involucrados en el proceso (Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y Tribunal Electoral) han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento como la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas.

“Luego de mes y medio de reclamos ciudadanos con respecto al Proyecto de Ley 544 que contiene las Reformas Electorales, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifiesta su inconformidad ante el veto parcial del Presidente de la República, el cual no solo justifica la no inclusión de avances propuestos por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en cuanto a equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia, sino que tiende a trivializar la discusión como si se tratase de una confrontación de pareceres y no de intereses puntuales con consecuencias materiales para el futuro del país”, sostuvo la CCIAP.

Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de reformas electorales, tras acoger la objeción parcial de un artículo que recomendó el presidente Cortizo.

El presidente Cortizo solo vetó por inconveniente el artículo 227 de las reformas electorales relacionado con la amnistía a las multas impuestas a los candidatos que participaron en el torneo electoral del 2019, que hayan incumplido con la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña establecidos en el artículo 215 del Código Electoral, que a la fecha adeuden.