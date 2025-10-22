CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes: conoce las empresas y puestos disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran abiertas plazas en empresas reconocidas como BICSA y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre las posiciones disponibles se incluyen:

Oficial Senior de Negocios

Asistente Dental / Administrativa

Asesor Comercial

Analista

Asistente de Operaciones

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Marlon Del Cid, del MITRADEL, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Entre las posiciones disponibles se destacan:

Colón:

Ingeniero de Diseño

Panamá:

Coordinadora de Proyectos de Remodelación y Construcción

Ingeniero de Infraestructura

Supervisor de IT

Analista de Finanzas

Especialista

Supervisor de Cobros

Técnico en Mantenimiento

Programador

Docente de Español

Nutricionista

Asistente Contable

Ingeniero Jr. en Refrigeración

Desarrollador de Software

La CCIAP y el MITRADEL reiteraron su compromiso con fomentar el empleo formal y facilitar el acceso a oportunidades laborales, especialmente para quienes buscan su primera experiencia o desean reintegrarse al mercado de trabajo.