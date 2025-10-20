Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 12:22

MITRADEL sigue impulsando jornadas de reclutamiento en Coclé y Panamá Este

El MITRADEL informó que ofreció oportunidades laborales para distintos perfiles, incluyendo abogados, secretarios judiciales, entre otros cargos.

MITRADEL continúa con las jornadas de reclutamiento en Coclé y Panamá Este.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que continúa con las jornadas de reclutamiento focalizado en conjunto con la empresa privada, ofreciendo más de 252 oportunidades de empleo para panameños residentes en las provincias de Coclé y Panamá Este.

De estas vacantes, 212 plazas estaban dirigidas a la contratación de profesionales del derecho para ejecutar e impartir una justicia comunitaria de paz oportuna y efectiva en Coclé. Entre los puestos requeridos se incluían abogados, secretarios judiciales, oficinistas y notificadores.

mitradel
Según Mitradel, estas convocatorias reflejan el compromiso con la generación de empleo digno.

En el caso de Panamá Este, las oportunidades estaban orientadas a áreas operativas, con cargos como ayudantes generales, operadores de montacargas, operadores de máquinas, mercaderistas y vendedores.

La directora nacional de Empleo del MITRADEL, Karlina Juliao, destacó que estas convocatorias reflejan el compromiso con la generación de empleo digno, al tiempo que fortalecen los mecanismos institucionales para la resolución pacífica de conflictos en las comunidades.

