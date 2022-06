Colegio de periodistas y abogados evalúan demandar Ley de Protección de Datos Personales

Evalúan demandar Ley de Protección de Datos Personales

"Nuestra preocupación por la aplicación de esta norma, que según los asesores legales nos decían, que hay un espacio ahí para los investigadores, pero es que nosotros no somos ni DIJ ni Policía, nosotros somos periodistas, y si ahí no dice para periodistas eso no se nos puede aplicar... Le solicitamos a la Antai y al Colegio de Abogados que dan capacitaciones sobre este tema, porque tenemos que conocer esta ley. Esta ley de alguna manera afecta y vulnera el ejercicio del periodismo; y quiero decirles algo en conjunto con todas las demás organizaciones, no nos van a silenciar", señaló Gricelda Melo, presidenta del Conape.