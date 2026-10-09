Colón: suspenderán suministro de agua potable este sábado 10 de octubre por 12 horas

El Canal de Panamá informó que este sábado 10 de octubre de 2026 se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable a los usuarios de la potabilizadora de Monte Esperanza, en Colón , debido a trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución.

De acuerdo con el comunicado oficial, la interrupción del servicio tendrá una duración programada de 12 horas, bajo el siguiente horario:

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Inicio de la suspensión: sábado 10 de octubre, a las 12:00 p.m.

Finalización de los trabajos: domingo 11 de octubre, a las 12:00 a.m.

Instalación: potabilizadora de Monte Esperanza, en Colón.

Motivo: mantenimiento y reparación de las redes de distribución de agua potable.

El Canal de Panamá explicó que estos trabajos reemplazan los que habían sido anunciados inicialmente para el domingo 4 de octubre.

La entidad indicó que, una vez concluidas las labores de mantenimiento, la potabilizadora reanudará sus operaciones y el suministro de agua potable se restablecerá de manera gradual, por lo que la recuperación del servicio podría variar entre los sectores abastecidos.