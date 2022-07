Combustible Congelado: ¿Qué autos no están incluidos?

Autos de Recreación (Four Wheel o de playa) vehículos de marcas, autos que no tienen motor (Remolques), con Tarjeta de dimensiones, serán los posibles vehículos que podrían ser excluidos del precio del combustible congelado, según lo explicó el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez.

Además de ello, Ordoñez explicó que también se analiza que funcionarios públicos serán excluidos del beneficio junto con los diferentes factores que se contemplarán para quienes tendrán derecho al subsidio.

https://twitter.com/ATTTPanama/status/1547218168724295694 El Gobierno Nacional, a partir del 15 de julio, amplía la medida de congelar el precio del combustible a B/.3.95 por galón, a todos los vehículos particulares, transporte de carga y volquetes; un alivio para la población frente a los eventos mundiales y el conflicto en Ucrania. https://t.co/Ws9elg8XlX — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) July 13, 2022

¿Quiénes tienen derecho?

Aquellos vehículos particulares que cumplen con el pago de impuesto de circulación, autos que cuenten con su revisado del 2020 al 2021, entre otros lineamientos establecidos en la ley del tránsito, será lo que se tomará en cuenta para poder acceder al precio del combustible congelado así lo explico Carlos Ordoñez, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La decisión de congelar el precio del combustible a $3.95 fue anunciada por el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, quien señaló que el precio regirá a partir del próximo 15 de julio, el Gobierno Nacional.

El director de la ATTT mencionó, que en la base de la autoridad existe alrededor de un millón de vehículos inscritos al registro vehicular con placas particulares, resaltando que habrá una depuración para dejar a las personas que podrán aprovechar el beneficio.

“Aquellos vehículos que no estén al día con la Autoridad del Tránsito o no cumplan con los requisitos establecidos por la institución no podrán ser parte del beneficio” aclara el Ordoñez.

Actualmente el precio del galón de gasolina de 95 octanos está en B/.5.76, de 91 octanos en B/.5.19, y el diésel en B/.5.31. Se esperaba que esta semana se anunciaran nuevos precios máximos de venta del combustible.

La iniciativa de extender el subsidio a los vehículos particulares, es que la ayuda pueda alcanzar a los conductores que necesitan un respiro en sus gastos como lo es el precio del combustible.