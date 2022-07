Combustible Congelado: ¿Qué autos particulares incluye?

https://twitter.com/presidenciapma/status/1546651465787244544 El Pdte. @NitoCortizo anunció que a partir del 15 de julio se fijará el precio del combustible a B/. 3.95 por galón para vehículos particulares, y adicional, se aprobará en #ConsejoDeGabinete un Decreto que congela el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. pic.twitter.com/6Vpjhr0oi4 — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) July 12, 2022

El director de la Autoridad del Transito, mencionó que en la base de la entidad existe alrededor de un millón de vehículos inscritos con su registro vehicular junto con sus placas particulares, sin embargo de ese registro la ATTT excluirá automóviles que no cumplan con los requisitos para ser considerados en la inclusión del subsidio.

"Aquellos vehículos que no estén al día con la Autoridad del Tránsito o no cumplan con los requisitos establecidos por la institución no podrán ser parte del beneficio" aclara el Ordoñez.

Otros vehículos que también serán excluidos son los autos que no tienen motor (Remolques), con tarjeta de dimensiones, autos de lujo el cual está siendo analizado para determinar cuáles vehículos de marca no deberían ser incluidos o el precio valorando del auto de marca.

Además de ello, el Titular del tránsito explico que también se analiza que funcionarios públicos serán excluidos del beneficio y que diferentes factores se contemplarán para quienes tendrán derecho al subsidio.

Actualmente el precio del galón de gasolina de 95 octanos está en B/.5.76, de 91 octanos en B/.5.19, y el diésel en B/.5.31. Se esperaba que esta semana se anunciaran nuevos precios máximos de venta del combustible.

La decisión de congelar el precios del galón del combustible en B/.3.95 fue aprobada el pasado 3 de junio para el transporte de pasajeros (colectivo y selectivo, excepto Metrobus), además los vehículos con matrícula comercial y la maquinaria agrícola rodante registrada en el Registro Único Vehicular recibe un vale digital mensual de combustible, días pasados fueron incluidos los pescadores artesanales con un subsidio de $400.00 mensual.