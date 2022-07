Combustible subsidiado: ¿Podría prorrogarse la medida?

Según el Gobierno Nacional, el subsidio al combustible permanecerá por un periodo de tres meses, pero si el precio de la gasolina y el diésel a nivel internacional no muestra una baja la medida podría prorrogarse.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, los conductores no necesitarán registrarse en ninguna plataforma para comprar el combustible, no obstante, el conductor sí deberá presentar la cédula de identidad.

Se trata de la resolución N.80 del 18 de julio del 2022 que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar los procedimientos y acciones presupuestarias que sean necesarios para estabilizar temporalmente en B/.3.25 el precio por galón o su equivalente de B/.0.859.

https://twitter.com/ATTTPanama/status/1549413429231984641 Conoce las estaciones de combustible habilitadas para hacer uso del beneficio de combustible a B/.3.25, ingresando a: https://t.co/myP5alEWF9



@aigesinnovacion pic.twitter.com/YKrVg3ojqK — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) July 19, 2022

Los derivados del combustible quedarían sería el litro de gasolina de 95 y 91 octanos, y del diésel bajo en azufre, sujeto a las variaciones de los precios en el mercado es decir el precio que sea establecido a nivel internacional.

El aporte del Estado será de B/.200,000,000.00., para estabilizar temporalmente el costo del combustible atendiendo la variación del precio en el mercado internacional, ocasionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Esta medida no es solamente para los vehículos con matrícula particular a nivel nacional, si no también incluye al transporte público de pasajeros, flota comercial e industrial, pescadores artesanales de pequeña escala, transporte de personas en pequeña escala dentro de aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.

Es necesario mencionar que esta resolución fue publicada luego de que Gobierno Nacional y la Asociación Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) firmaran un acuerdo para fijar el precio del combustible en B/.3.25.

Hasta el momento, cuatro empresas petroleras en Panamá están incluidas al programa y ofrecen en sus estaciones de combustible la opción del precio de la gasolina subsidiada para los vehículos particulares, así lo indicó Luis Oliva, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).