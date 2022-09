Condenan a 40 meses de prisión a esposa de exalcalde Cumberbatch por caso Pronadel

VER NOTA: Chéry presenta denuncia en el MP contra alcalde Gerald Cumberbatch

Sin embargo, en el fallo consta un extracto de una nota del director General de Carrera Administrativa (Digeca) del 2018, David Montenegro, quien manifestó que en el caso en particular el criterio con el que se otorgó la licencia estaba sesgado en vista de que "otorgar una licencia con sueldo para estudios espirituales no obedece al mejor interés del Estado y es un asunto de beneficio e interés particular del peticionario".