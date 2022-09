Conep y Gran Alianza Nacional a la espera de invitación a la fase 2 de la mesa única de diálogo

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Gran Alianza Nacional por Panamá, indicaron que no han recibido una invitación formal para la fase 2 de la mesa única de diálogo . Dijeron estar a la espera y que mantienen la disposición.

"No hemos recibido una invitación formal ni se no ha informado sobre algo en específico, y tenemos una disposición permanente, deseamos que ese diálogo no sea asimétrico ni tampoco encontrarnos para la discordia", señaló Rubén Castillo, presidente de Conep, quien espera que se aborde en conjunto sobre el mediador y otros planteamientos.