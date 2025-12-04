Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá José Raúl Mulino: 4 de diciembre de 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que no hay ni habrá descentralización paralela, en su gobierno. También se refirió a la unificación del sistema de salud, las indemnizaciones en Isla Margarita y la inauguración de obras y puesta en marcha de proyectos como el Hospital de Mascotas. Detalló que la próxima semana no habrá conferencia por su viaje a Oslo desde este próximo domingo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.