Consulado General de Panamá en Nueva York celebra el histórico avance hacia "Little Panama Way" en Brooklyn

El Consulado General de la República de Panamá en Nueva York celebra con orgullo el importante avance alcanzado hoy en el proceso para la designación conjunta de varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, como “Little Panama Way”, un homenaje a las generaciones de panameños cuyas contribuciones han ayudado a forjar este vecindario y a enriquecer el patrimonio cultural de la Ciudad de Nueva York.

El Consulado reconoce el liderazgo de la concejal Crystal Hudson, cuyo respaldo ha sido fundamental para impulsar esta histórica iniciativa, y destaca la incansable labor del Panama 507 Roundtable Group, encabezado por Gregorio Mayers, Esq., así como el compromiso de los numerosos miembros de la comunidad panameña que han trabajado arduamente para hacer realidad esta visión.

Asimismo, el Consulado extiende su más sincero agradecimiento a la concejal Sandy Nurse, nacida en Panamá y orgullosa representante de Brooklyn en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Su liderazgo, vocación de servicio público y firme respaldo a la comunidad panameña han sido fundamentales durante todo este proceso y continúan siendo motivo de orgullo e inspiración para los panameños en Nueva York.

El Consulado también reconoce la aprobación del Proyecto de Ley A8904 por la Asamblea del Estado de Nueva York y del Proyecto de Ley S9429 por el Senado del Estado de Nueva York, y expresa su agradecimiento a la asambleísta Nikki Lucas, la asambleísta Phara Souffrant Forrest y el senador Zellnor Myrie por su liderazgo y compromiso en el impulso de esta legislación.

La legislación será presentada ahora a la gobernadora Kathy Hochul para su consideración y firma. El Consulado espera continuar trabajando de manera cercana con las autoridades estatales mientras este importante proceso avanza hacia su culminación.

El Consulado General de Panamá en Nueva York reafirma su compromiso de apoyar iniciativas que preserven el legado panameño en el exterior y fortalezcan los lazos de amistad entre Panamá y Nueva York. La designación de Little Panama Way representará un símbolo permanente de la historia, la resiliencia y las valiosas contribuciones de la comunidad panameña al Estado de Nueva York.