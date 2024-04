Continúa el ausentismo de diputados en la Asamblea Nacional.

Para Juan Diego Vásquez, quien ocupa una curul en la bancada independiente, estas acciones provocan que la opinión pública continúe "deslegitimando la existencia de la Asamblea y perdiendo credibilidad en este órgano del Estado.





La diputada y vicepresidenta de la @asambleapa, Corina Cano, suspendió la sesión del Pleno de este jueves, ante la falta de quórum. Unos 23 diputados habían registrado su asistencia, pero a la hora del segundo llamado solo 9 estaban en el hemiciclo legislativo. #TReportas pic.twitter.com/pUp6FKqC8d — Telemetro Reporta (@TReporta) April 25, 2024

"Es triste, y yo le pido disculpas al país por parte de la Asamblea Nacional, porque esto no es lo que tenemos que hacer. A diez días de una elección, lo que la Asamblea debería demostrar es porque la Asamblea existe (...) Pero en vez de eso, simplemente deciden, quienes prometimos servirle, no venir", mencionó el diputado.

Por otro lado, resaltó que la ley que reglamenta el funcionamiento de la Asamblea no permite que los diputados que no asistan al pleno se vean afectados por el descuento del día no trabajado. Sin embargo, sí habrá una reducción del salario por la jornada no laborada en casos similares al de hoy, cuando no se logra la apertura de la sesión.

"Yo espero, que a ese montón de diputados que no vinieron a participar de la sesión se les descuenten (...) Yo si creo que quienes hoy decidieron no venir no deberían, bajo ninguna circunstancia, ser reelectos".