Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 16:48

Contraloría advierte sobre documentos falsos que solicitan información a políticos y empresarios

La Contraloría General de la República instó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier requerimiento antes de suministrar datos sensibles.

Contraloría advierte sobre documentos falsos que solicitan información a políticos y empresarios.

Contraloría advierte sobre documentos falsos que solicitan información a políticos y empresarios.

Ana Canto
Por Ana Canto

Ante la circulación de notas supuestamente emitidas por la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense (DIAF), la Contraloría General de la República aclaró que se trata de documentos alterados y falsificados que no provienen de fuentes oficiales.

Dichas comunicaciones fraudulentas solicitan a empresarios, figuras políticas y comercios información sobre transacciones de compra y venta de bienes y servicios. La institución instó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier requerimiento antes de suministrar datos sensibles.

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