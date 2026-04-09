Contraloría advierte sobre documentos falsos que solicitan información a políticos y empresarios.

Ante la circulación de notas supuestamente emitidas por la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense (DIAF), la Contraloría General de la República aclaró que se trata de documentos alterados y falsificados que no provienen de fuentes oficiales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042354550934221022&partner=&hide_thread=false
Tras la circulación de documentos supuestamente emitidos por la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense (DIAF), solicitando información a empresarios, figuras políticas y comercios sobre transacciones de compra y venta de bienes y servicios, la @ContraloriaPma… pic.twitter.com/meHfTKfQVK— Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026