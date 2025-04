Contraloría detecta 62 irregularidades en uso de vehículos oficiales durante operativos recientes

En total, se inspeccionaron 516 vehículos, de los cuales 454 cumplían con las disposiciones legales vigentes. No obstante, 62 presentaban incumplimientos, entre ellos: ausencia de salvoconducto, transporte de personas no autorizadas, placas vencidas y estacionamiento en zonas no permitidas.

Contraloría detecta 62 irregularidades en uso de vehículos oficiales

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1914401122384798111&partner=&hide_thread=false La @ContraloriaPma informó que se detectaron 62 irregularidades relacionadas con el uso de vehículos oficiales.



En la última semana se inspeccionaron 516 vehículos, de los cuales 454 cumplían con las disposiciones vigentes, mientras que 62 presentaron incumplimientos.



Entre las… pic.twitter.com/8pk1ygbqwz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 21, 2025

Durante el operativo, 11 vehículos fueron retenidos, pertenecientes en su mayoría a juntas comunales ubicadas en Chiriquí, Bocas del Toro y la región de Azuero.

Adicionalmente, la Policía Nacional impuso 51 boletas por otras infracciones relacionadas, aunque en estos casos no se procedió con la retención de los vehículos.

Estos operativos forman parte de las acciones de control para garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado.