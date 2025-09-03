David Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 10:07

Controlan incendio de edificio de apartamentos en Chiriquí, no se reportan heridos

Un incendio consumió parte de un inmueble de apartamentos en David, Chiriquí. Bomberos lograron controlar las llamas e investigan las causas del siniestro.

Un incendio consumió parte de un edificio de apartamentos en el distrito de David, provincia de Chiriquí, provocando momentos de alarma entre los residentes del área.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al lugar y realizaron las labores de extinción para sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otros apartamentos.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas, aunque sí se registraron pérdidas materiales. Los bomberos indicaron que iniciarán una investigación para determinar las causas del siniestro.

