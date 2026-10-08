CSS: Cotizantes del Subsistema Mixto denuncian que podrían recibir pensiones hasta 50% menores

Cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS) , inscritos en el Subsistema Mixto de Pensiones, solicitaron reivindicación, justicia e igualdad ante el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocer que podrían recibir pensiones hasta un 50% inferiores a las que esperaban obtener al momento de su jubilación.

Los afectados aseguraron que hace dos décadas confiaron en la información proporcionada por el Estado para incorporarse a este sistema, bajo la expectativa de obtener mejores beneficios económicos durante su retiro.

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Cotizantes del Subsistema Mixto de la CSS reclaman mejores pensiones

Cotizantes de la Caja de Seguro Social inscritos en el Subsistema Mixto de Pensiones pidieron “reivindicación, justicia e igualdad” ante el Pleno de la Asamblea Nacional, tras conocer que podrían recibir hasta 50% menos de sus pensiones.



Dijeron haber sido engañados por parte… pic.twitter.com/TUFEpMQ0G3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Jessica Barrera, una de las afectadas, explicó que, cuando decidieron inscribirse, se les informó que contarían con cuentas de ahorro individuales, intereses no menores del 6.5% y mejores condiciones para sus futuras pensiones.

“Se nos explicó que tendríamos cuentas de ahorros individuales con intereses no menores de 6.5 %, que no habría tope, que el nuevo sistema daría mejores pensiones y nosotros, jóvenes en aquella época, pensando nuestro futuro, tomamos como fiable la información proporcionada por la Caja del Seguro Social, confiamos en el Estado”, expresó Barrera.

Los cotizantes sostienen que las condiciones actuales no corresponden con las expectativas generadas al momento de su afiliación, por lo que acudieron a la Asamblea Nacional para solicitar que se atiendan sus reclamos.