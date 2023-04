CSS: Denuncian medicamento dañado para trasplante de médula

Raúl Hernández, menciona que su intervención tuvo que ser suspendida debido a que el medicamento que pretendían utilizar estaba dañado. “El medicamento salió prácticamente dañado, un medicamento que venía de la India. Nosotros preguntamos qué pasó con el medicamento y nadie nos da respuesta… no se me practicó -el trasplante- porque el medicamento salió dañado”.

image.png

Uso de medicamento dañado pone el riesgo la vida de muchos

Tras la suspensión de su operación, Raúl Hernández denuncia que “si ese medicamento hubiera entrado en mi cuerpo yo me hubiera muerto porque se hubiera descompensado dentro de mi cuerpo y mi corazón dejaba de bombear… nadie nos da respuesta de los 300 viales que habían llegado”.

“Lo único que me dice el doctor es tú dependes de ese medicamento, pero no me dan respuesta del medicamento… le pido al presidente y a doctor Enrique Lau que por favor se pongan la mano en el corazón”, Raúl Hernández. “Lo único que me dice el doctor es tú dependes de ese medicamento, pero no me dan respuesta del medicamento… le pido al presidente y a doctor Enrique Lau que por favor se pongan la mano en el corazón”, Raúl Hernández.

Por otro lado, Raúl Hernández, declara que el presidente tiene una enfermedad casi parecida a la de ellos y menciona "él tiene los medios porque puede ir a Houston, pero nosotros no tenemos para sacar B/.20,500 para comprar un medicamento, nada más les pido que se pongan la mano en el corazón”.