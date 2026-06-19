Decomisan suéteres falsificados de la selección en taller clandestino; aprehenden a 9 peruanos

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló un taller clandestino dedicado a la fabricación de camisetas falsificadas de la Selección Nacional de Panamá durante un operativo realizado en el distrito de La Chorrera.

Como resultado de la diligencia, las autoridades aprehendieron a 12 personas presuntamente vinculadas a esta actividad ilícita.

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Según el informe preliminar, entre los detenidos figuran nueve ciudadanos de nacionalidad peruana y tres panameños. Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su grado de participación en los hechos.

Fabricaban camisetas falsificadas de la Selección Nacional

Durante el allanamiento, los agentes ubicaron un taller que operaba de manera clandestina y que presuntamente se dedicaba a la confección y distribución de camisetas que imitaban los diseños oficiales de la Selección de Panamá.

La @policiadepanama y el Ministerio Público desmantelaron en La Chorrera un taller clandestino que se dedicaba a la fabricación de camisetas falsas de la Selección de Panamá. Durante el operativo fueron aprehendidos 9 peruanos y 3 panameños. pic.twitter.com/4V9l0blTHs — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

La mercancía decomisada será sometida a las verificaciones correspondientes como parte del proceso investigativo.

Investigan posibles delitos contra la propiedad intelectual

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la operación y posibles vínculos con redes dedicadas a la comercialización de productos falsificados.

Este tipo de actividades puede estar relacionado con delitos contra la propiedad intelectual, además de otras infracciones contempladas en la legislación panameña.

Operativos buscan combatir el comercio ilegal

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones para combatir la fabricación y comercialización ilegal de productos falsificados, especialmente aquellos que vulneran marcas registradas y generan afectaciones económicas a sus propietarios legítimos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a adquirir productos en establecimientos autorizados para evitar contribuir al mercado ilegal.