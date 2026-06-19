INADEH alerta sobre la venta ilegal de diplomas y certificaciones en redes sociales

Ante la circulación de publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestos diplomas y certificaciones a cambio de dinero y sin haber cursado las capacitaciones, el INADEH advirtió que esta práctica es completamente ilegal y que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes.
Ante la circulación de publicaciones en redes sociales donde se ofrecen supuestos certificados y diplomas de la institución a cambio de dinero y sin que las personas hayan participado en los cursos y capacitaciones, el @InadehOficial advierte que esto consiste en una práctica… pic.twitter.com/UmychGdIPB— Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026