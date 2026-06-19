Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 10:28

INADEH alerta sobre la venta ilegal de diplomas y certificaciones en redes sociales

El INADEH aclaró que todos sus cursos son gratuitos y que las acreditaciones se obtienen exclusivamente mediante la participación.

INADEH alerta sobre la venta ilegal de diplomas.

INADEH alerta sobre la venta ilegal de diplomas.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

Ante la circulación de publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestos diplomas y certificaciones a cambio de dinero y sin haber cursado las capacitaciones, el INADEH advirtió que esta práctica es completamente ilegal y que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes.

La institución aclaró que todos sus cursos son gratuitos y que las acreditaciones se obtienen exclusivamente mediante la participación, asistencia y aprobación de sus programas de formación. En ese sentido, el INADEH enfatizó que “no existe ningún mecanismo de pago para adquirir certificados, diplomas o acreditaciones”.

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