Defensor del Pueblo: Protestas en San Félix buscan eliminar personal de salud de todas las escuelas del país

“Esto de retirar de todos los planteles, hasta al personal de promoción de salud, viola una serie de artículos de la constitución y de la Convención del Niño… son solo 40 personas, entre ellos indígenas de la comarca, que inicialmente estaban en contra de la vacunación contra el COVID-19, pero ahora piden que se elimine, incluso, al personal de promoción de salud odontológica, asistentes”, precisó Leblanc.

Según el Defensor, miembros del Consejo Comarcal dejaron claro que no están de acuerdo con las protestas, y que “no es la comarca, son personas en contra de la vacunación”.

La Defensoría, como ente autónomo, se opuso, considerando que la promoción de salud es un derecho de los niños, que no puede estar en discusión “ so pretexto de una minoría”.

“No hubo acuerdos. Somos mediadores, pero estamos para defender los derechos humanos de niños y niñas, y todas las personas… somos autónomos e independientes, pero no nos podemos quedar callados”, añadió Leblanc.

Por su parte, el doctor Alessandro Giuseppe Ganci, asesor del despacho superior del Minsa, explicó que ya se han dado al menos cinco reuniones con este movimiento que protesta en San Félix.

“La solicitud inicial era no vacunar a los niños contra el COVID-19… se les aclaró que vacunará al menor que el padre autorice y al que no, no. Ahora piden que se cierre la atención sanitaria en todas las escuelas del país, incluyendo la promoción de salud y los programas del PAI. No lo podemos permitir”, indicó el galeno.

El miércoles la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, acudió a la Comarca Ngäbe Buglé para reiterar que la vacuna contra la COVID-19 no es obligatoria, pero sí necesaria para proteger el organismo contra los embates de una enfermedad que es mortal.

La ministra señaló que no hay razón para que estos grupos cierren las vías en San Félix porque en ningún momento por parte del Gobierno Nacional ha habido acciones para obligar a los ciudadanos a vacunarse contra la COVID-19.